Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 06-12-2024 ore 19:45

DEL 6 DICEMBREORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE NEI PRESSI DELL’USCITA PER LUNGHEZZA IN DIREZIONE, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE LA DOVUTA PRUDENZA;CIRCONE CHE INVECE RESTA INTENSA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DALLA-FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI, E SULLA FLAMINIA, TRA VIA DUE PONTI E IL RACCORDO;CI SPOSTIAMO INFINE A SUD DELLA CAPITALE, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.