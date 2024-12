Panorama.it - Spread e borsa superstar, il caos di Francia e Germania favorisce l’Italia

Nuovo passo in avanti per i Btp, che ieri hanno registrato un’importante riduzione dellorispetto al Bund, riducendo ulteriormente la distanza in termini di rendimenti. Ila discesa nnon si è fermata e differenziale tra i decennali italiani e tedeschi è sceso sotto la soglia dei 106 punti, un livello che non si vedeva da oltre tre anni. Secondo gli analisti di Deutsche Bank non è da escludere che prima di Natale si possa arrivare a quota 100. La spiegazione è davvero senza precedenti. In questo momentoè considerata un Paese politicamente molto stabile. Un porto sicuro al riparo delle tempeste che attraversano l’Europa a cominciare dai cui governi sono dimissionari. Un mondo davvero al contrario considerando la cattiva fama che per ottant’anni ha accompagnato la politica nazionale.