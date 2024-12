Ilrestodelcarlino.it - "Possiamo ridere anche della morte. Per questo ho scritto ’Cenere’"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

è un libro che non pensavo di scrivere. Sono appunti presi un po’ alla rinfusa subito dopo ladi mia madre. Mi è venuto spontaneo pubblicare di getto, quasi immediatamente, il materiale che scrivevo e disegnavo. Poi, mi sono reso conto che forse avevo qualcosa di più da dire, e allora è natovolume". Così Mario Natangelo, vignettista del Fatto Quotidiano, descrive la genesi di ‘Cenere’, che sarà presentato oggi alle 18,30 al centro FluArt in via Monte Grappa, in un incontro organizzato da Giorgio Franzaroli, ideatore e direttore del Premio Bertoldo di San Giovanni in Persiceto. Nel libro, Natangelo racconta in modo agrodolce lamadre Rita Prisco, per una malattia, a soli 62 anni. La nostra società mette in piazza l’affettività, i matrimoni, il sesso. Se c’è una cosa che, forse, non è stata ancora sdoganata, è la