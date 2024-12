Iodonna.it - Outfit coordinati, che passione! I principi monegaschi si divertono a vestire i loro figli facendoli sembrare delle piccole copie. Sempre con stile, ovviamente

Eleganza, glamour e una famiglia che fa tendenza. I Grimaldi hanno catalizzato l’attenzione all’inaugurazione di MareTerra, il nuovo eco-quartiere per super ricchi del Principato, con un’apparizione che ha fatto scintille sui social e sulle riviste di moda. Il principe Alberto II, Charlene di Monaco e i gemellini Gabriella e Jacques hanno sfoggiato look impeccabili e, a prova di tendenze 2024, sfidando la gravità della sartorialità e mostrando al mondo quanto sia forte lasintonia, anche quando si tratta di. Charlene di Monaco: i suoi look più belli del 2020 guarda le foto Charlene di Monaco e Gabriella: il cappotto camello regna sovranoLa principessa Charlene ha scelto un look raffinato e chic per l’occasione, indossando un cappotto cammello Kiton, un marchio di alta moda italiano conosciuto per la sua sartoria impeccabile.