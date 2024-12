Ilrestodelcarlino.it - Neve, quanta ne cadrà questo weekend in Emilia Romagna: gli accumuli

Bologna, 6 dicembre 2024 – Dopo ladi mercoledì che ha imbiancato gli Appenninini sopra i 900 metri, si replica questa domenica e tocca anche alla. Sarà undell’Immacolata nevoso – soprattutto tra domenica 8 e lunedì 9 – a quote collinari. Si avrà piùsulle provincene, ma anche nelle province di Forlì-Cesena e Rimini si potrà vedere qualche fiocco bianco. Un ottimo tempismo, visto che è prevista anche la riaperturta degli impianti sciistici in Regione, per iniziare ufficialmente la stagione dello sport invernale per eccellenza. C’è un vortice depressionario in arrivo già da domani sul nostro territorio, poi da lunedì in particolare porterà più freddo proprio all’inizio della prossima settimana. GlidineIl centro meteoha fatto una prima stima deglidiattesi nella giornata di domenica 8 dicembre.