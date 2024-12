Tvplay.it - Mercato Roma, scelto il vice-Dovbyk: arriva dalla Premier League

Lasogna in grande per l’attacco: comedi, il club giallorosso ha identificato un grande colpo in arrivo.La prossima finestra disi avvicina, e lanon vuole farsi cogliere impreparata. La proprietà giallorossa sta pensando di regalare al suo nuovo allenatore Claudio Ranieri degli ulteriori rinforzi, dopo l’ambiziosodella scorsa estate. Il club capitolino è pronto a sfruttare un’occasione piuttosto allettante che si sta profilando all’orizzonte, puntando un giocatore che possa fare da alternativa in avanti ad Artemil. (LaPresse) TvPlay.itL’ucraino è stato uno dei grandi colpi dell’estate 2024, pagato oltre 30 milioni di euro al Girona dopo un’esaltante annata nella Liga spagnola.