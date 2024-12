Donnapop.it - Mariotto fuori da Ballando con le stelle? Ivan Zazzaroni rivela quello che sa, ma Milly Carlucci sbalordisce tutti

Leggi su Donnapop.it

con leè il caos: come sappiamo, durante l’ultima puntata in diretta, Guillermoha abbandonato lo studio disenza mai fare ritorno. Ma cosa è successo? Ora parla.In tanti si sono espressi sull’addio didacon lee ora anche il collega giurato vuole dire la sua; alcuni hanno suggerito che potesse avere degli impegni di lavoro improrogabili, altri che abbia avuto un problema di salute e altri ancora che sia stato allontanato per via dei suoi gesti imbarazzanti.La verità non è stata ancora svelata del tutto, ma di recente – a parlare della sua fuga dallo studio – ci ha pensato anche Guillermostesso. Cosa ha detto? Lo stilista ha imputato questo arrivederci repentino a degli impegni professionali, ma poi ha fatto intendere chepossa avercela con lui per qualche motivo e non lo voglia riammettere in trasmissione.