.com - Malattia misteriosa in Congo, l’Italia alza il livello d’attenzione in aeroporti e porti

(Adnkronos) –ildi attenzione sulladi origine sconosciuta che ha portato a oltre 70 decessi nella Repubblica democratica del. Le Usmaf – gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute, che si occupano del controllo sanitario su passeggeri e merci – a quanto apprende l’Adnkronos Salute, sono state allertate anche se non esistono voli diretti. Non c’è nessun allarme per, ma le Usmaf – come accade in tempi di globalizzazione e di mobilità internazionale – hanno ricevuto la comunicazione su quanto sta accadendo ine sugli eventuali sviluppi da parte delle autorità sanitarie internazionali. “Conseguenze per noi? Probabilmente nessuna, ma in un mondo globalizzato mai dire mai”. Lo scrive su Facebook Giovanni Rezza, ex direttore della Prevenzione del ministero della Salute, e oggi professore straordinario di Igiene presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano rispetto ai decessi indovuti ad unasimil-influenzale.