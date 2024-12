Iodonna.it - Ha solo 17 anni, ma una voce fantastica che ha incantato fin dalla prima puntata del talent show. E Piazza Plebiscito a Napoli l'ha applaudita a lungo

Leggi su Iodonna.it

La finale di X Factor 2024 ha regalato un finale mozzafiato, con la proclamazione di Mimì come vincitrice assoluta deldi Sky. In una serata unica, svoltasi nella splendidadeldi, la giovane cantante ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori, portando a casa il titolo. La serata è stata caratterizzata da un susseguirsi di emozioni, da performance indimenticabili a momenti di grande suspense. Alla fine. nel duello conclusivo tra Les Votives e Mimì, è stata lapotente ed emozionante di quest’ultima a trionfare. Ultimo gradino del podio per i Patagarri, mentre al quarto posto si è classificato Lorenzo Salveti. “X Factor 2024”: chi sono i quattro finalisti in gara guarda le foto La proclamazione di Mimì a X FactorIl momento clou della finale è stato, senza ombra di dubbio, la proclamazione di Mimì come vincitrice.