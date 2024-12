Eleonora Abbagnato | Rinascita Notre-Dame sia segnale di speranza per il mondo

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Spero che ladella Cattedrale disia un segno diper ilintero. Troppe guerre, troppi conflitti: è quello che ogni mattina ascolto in tv. Come diceva Martha Graham, il futuro dell’umanità è nella condivisione degli obiettivi, legati soprattutto alla pace, alla fratellanza, alla solidarietà”. E’ quanto dichiara l’étoile internazionale e direttrice del corpo di ballo e della scuola del Teatro dell’Opera di Roma,, ‘stella’ dell’Opéra di Parigi dal 2013 al 2021, commentando con l’Adnkronos l’apertura, dopo cinque anni di restauri, della Cattedrale dinella capitale francese. “Un luogo per me sacro – aggiunge – di grande forza, di profonda spiritualità. Un luogo simbolo della città e della sua identità. Accanto alla Tour Eiffel edificio imprescindibile.