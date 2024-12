Ilrestodelcarlino.it - Carenze igieniche, sospesa attività studio dentistico nella Bassa

Modena, 6 dicembre 2024 –modenese l’di uno. L’ordinanza comunale è conseguenza di diverse irregolarità emerse nel corso di un’ispezione igienico sanitaria condotta dai carabinieri del Nas di Parma in collaborazione con il personale Ausl di Modena. Nello specifico, fa sapere il Nas, rilevata l’inosservanza delle norme riguardanti tutte le fasi del processo di sterilizzazione dei dispositivi medici impiegati nell’. Sono inoltre emerse la mancata revisione periodica obbligatoria delle apparecchiature elettromedicali utilizzate e l’assenza di adeguatedi sorveglianza e controllo per il rischio di ‘legionellosi’. Il provvedimento resterà in vigore fino al completamento degli interventi necessari a sanare leevidenziate durante l’ispezione.