Caos Romania la Corte costituzionale annulla le elezioni presidenziali | Possibili ingerenze russe Il candidato filo-Putin | È un colpo di Stato

Tutto da rifare in: levanno ripetute. A due giorni dal secondo turno dellein, lahato il risultato del primo turno tenutosi il 24 novembre scorso e stabilito che il processo elettorale andrà ricominciato daccapo. L’8 dicembre al ballottaggio si sarebbero dovuti affrontare la candidataeuropea Elena Lasconi e quello di estrema destra e proCalin Georgescu. Proprio sulla campagna elettorale di quest’ultimo si erano addensati forti sospetti, tali da spingere l’Unione europea ad avviare un monitoraggio sui social. In particolare TikTok, su cui Georgescu ha basato buona parte della propria campagna elettorale grazie alla quale in pochi mesi è passato da semisconosciuto adi punta. E ora ildi estrema destra definisce la decisione dellaun golpe: «Laha preso la democrazia e l’ha calpestata.