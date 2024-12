Thesocialpost.it - Campiglia, auto contro un pino: Ciro muore a 39 anni: la tragedia scoperta dal papà

Leggi su Thesocialpost.it

Lutto a Massa Marittima per la tragica scomparsa diGrassi, morto a 39in un incidente stradale avvenuto giovedì 5 dicembre lungo la strada statale 398, vicino a Cafaggio, in direzione Suvereto. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso illlo della sua Ford Focus, schiantandosiunper cause ancora in fase di accertamento.Leggi anche: Treviso, stra un’e una moto: morto sul colpo centauro di 18, gravissima una donna di 41L’impatto è stato devastante. I vigili del fuoco sono intervenuti con attrezzature specializzate per estrarlo dall’abitacolo, mentre veniva allertata l’eliambulanza Pegaso. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il 39enne è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate.Il padre Marcello, collaboratore del Venturina Calcio, aveva iniziato a preoccuparsi non riuscendo a contattare il figlio.