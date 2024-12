Lanazione.it - Antonio Scurati e il fascismo: “Mussolini non amava gli italiani”

Sesto Fiorentino (Firenze), 6 dicembre 2024 – La sala più grande del cinema Grotta di Sesto Fiorentino completamente stipata, ieri, per la presentazione del quarto libro di’M. L’ora del destino’, incontro del festival ’Giorni di storia’. A intervistare, nell’ambito dell’evento a cura della libreria Rinascita Ubik di Sesto, la direttrice di Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Luce! Agnese Pini. Tanti i temi trattati a partire dal libro, dal rapporto tra glialla figura del Duce che rende succubi gli, da Italo Balbo agli eventi della seconda guerra mondiale e alla definizione di statista persolo per citarne alcuni. “Il principale equivoco sule su– ha detto– è che si tratti di una commedia e di un commediante, no siamo di fronte a una tragedia e a una figura tragica, un uomo che manda a morire e a uccidere soldati inadatti e senza strumenti per combattere, senza alcuna compassione se non per se stesso”.