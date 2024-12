Iodonna.it - «Spendevo anche mille ero al giorno per farmi. Negli anni Novanta il mondo della moda era piuttosto vizioso: “pippavano” in molte. Ho seguito l'andazzo»

Fernanda Lessa: non c’è esperto diche non conosca questo nome. Classe 1977, origini brasiliane, nella seconda metà degliera una delle modelle più richieste e famose. Ma la sua vita non è sempre stata semplice. Ha iniziato a bere a 14sviluppando poi una dipendenza.si è aggiunta poi la droga. Un tunnel dal quale è riuscita a uscire ma che non dimentica. E oggi nel parla a Cook – CorriereSera. Rivelando come il cibo l’abbia aiutata nel suo percorso e il suo nuovo sogno: il cinema. Droga, consumi in aumento in tutta Europa X Leggi› Fernanda Lessa si confessa: «Ho perso un figlio appena nato.