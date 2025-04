The Couple stasera su Canale 5 anticipazioni della diretta di lunedì 14 aprile 2025 Nomination eliminati e sondaggi

stasera, lunedì 14 aprile 2025, va in onda la seconda puntata di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. A discutere delle dinamiche dei concorrenti e di quanto successo negli ultimi giorni gli opinionisti Francesca Barra e Luca Tommassini. Analizziamo tutte le anticipazioni della puntata di questa sera.The Couple stasera su Canale 5, la diretta della seconda puntata del 14 aprile 2025Questa sera, lunedì 14 aprile 2025, dalle ore 21.34, torna The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Dopo la puntata del debutto il programma entra nel vivo con la prima puntata e le prime Nomination ad eliminazione. Otto le coppie in gara che dovranno sfidarsi tra prove di abilità, memoria e coraggio per raggiungere l'obiettivo finale: il montepremi record da 1 milione di euro.

