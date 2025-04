Weekend da protagonisti per il settore giovanile amaranto vittorie cuore e bel gioco

Under 17 AREZZO – ASCOLI 3-1Sfida ad alta intensità al "Città di Arezzo", dove l'Under 17 conquista il quinto posto in classifica battendo l'Ascoli. Decisivi i gol di Tramonti, Fratini e Minocci, autore anche di una prova di spessore insieme a Falchi e Paglicci. L'Arezzo soffre ma colpisce nei momenti giusti, confermando carattere e determinazione.

