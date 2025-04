Incidente in autostrada un 64enne è rimasto ferito

Incidente lungo l'autostrada del Sole, al chilometro 358 in direzione nord, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 aprile. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le ore 14, si sono scontrati una vettura e un mezzo pesante. Sul posto sono dovuti intervenire i mezzi del 118 con l'ambulanza. Arezzonotizie.it - Incidente in autostrada, un 64enne è rimasto ferito Leggi su Arezzonotizie.it lungo l'del Sole, al chilometro 358 in direzione nord, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 aprile. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le ore 14, si sono scontrati una vettura e un mezzo pesante. Sul posto sono dovuti intervenire i mezzi del 118 con l'ambulanza.

Incidente in autostrada, un 64enne è rimasto ferito. Violento scontro tra un'auto e una moto: grave un 64enne. Perde il controllo del trattore dopo un incidente e si schianta contro un ambulatorio: ferito il conducente. Morto Luciano Zampetta, 64enne coinvolto in un incidente tra mezzo Anas e tir a Sezze: è il quarto da sabato. Incidente tra auto, mezzo Anas e tir a Sezze: morto il 64enne Luciano Zampetta. Scontro mortale a Mantova: tir tampona furgone con nove persone, morti un 64enne e un 32enne. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: Scontro auto-mezzo pesante sull’A1, 64enne finisce al pronto soccorso - L’incidente sulla A1 è avvenuto intorno alle 14. Sul posto sono arrivati il 118 della Asl Toscana Sud Est con l’ambulanza della Misericordia di Arezzo, l’auto infermierizzata e la polizia stradale. Il ...

Riporta msn.com: Paura per un 64enne: si ribalta con l’auto e resta incastrato - Tanta paura ieri per un incidente che ha coinvolto un 64enne a San Marino. Lo schianto è avvenuto all’ora di ...

Scrive valdarnopost.it: Incidente in A1 fra Arezzo e Valdarno, 64enne in codice giallo alla Gruccia - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, in autostrada nel tratto fra Arezzo e Valdarno, in direzione nord, non lontano dal casello di Arezzo. Si è trattato di uno scontro ...