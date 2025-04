Violenza a Mestre, indagini su Massimiliano Mulas: potrebbe aver pedinato la bambina di 11 anni. Confermato il carcere per il 45enne.

Leggi su Open.online

ilper, accusato diviolentato una 11enne nell’androne del suo palazzo a, mentre la piccola stava tornando a casa. L’ipotesi è che in precedenza l’uomo l’avesse pedinata. Originario di Tempio Pausania (della provincia di Sassari) resta rinchiuso neldi Venezia, dove oggi si è presentato all’interrogatorio di garanzia con il gip. Si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ma sono molti gli elementi indiziari raccolti dai Carabinieri a suo carico.era stato rintracciato ala sera stessa dei fatti, sulla base di un fermo di polizia disposto dal pm Anna Andreatta. Anche perché nella fuga dalla casa dell’11enne aveva perso il portafogli, con i documenti di identità. Non solo, ilha precedenti specifici per reati sessuali.