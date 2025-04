Napoli libro sul futuro dei Quartieri Spagnoli con prefazione Saviano

Nelle librerie, dal 3 aprile, 'Il laboratorio della città nuova – Foqus nei Quartieri Spagnoli', di Renato Quaglia, edito da Rubbettino, con la prefazione di Roberto Saviano. Il libro, spiega una nota, è il racconto di un'esperienza che a Napoli, in uno dei Quartieri più fragili d'Europa, è stata al tempo stesso una visione e una sfida al futuro. Quaglia, insieme a Rachele Furfaro, è stato ideatore del progetto e fondatore della Fondazione Foqus, di cui è tuttora direttore. Il libro è stato scritto lavorando al grande progetto di rigenerazione urbana-educativa, tra speranze e risultati, errori e soluzioni, osservando professionisti, cittadini, istituzioni, attivisti che vi partecipavano, e progetti internazionali studiati per trarne suggestioni. Tutto è confluito in un libro che, ripercorrendo i passaggi decisivi del progetto nei Quartieri Spagnoli, riflette anche sui limiti e le potenzialità del fenomeno della rigenerazione urbana e dei laboratori sociali in Italia e in Europa.

