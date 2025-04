Metropolitanmagazine.it - Sarebbe finita tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera? Assolutamente no

Stando ai gossip. Si sono effettivamente lasciati? Grazia Sambruna, firma anche del Corriere della Sera, su MowMag lo dà per certo. Non solo aggiunge anche che “la madre di luipronta a sbocciare champagne”. La famiglia del dirigente di spicco della Pirelli non avrebbe mai approvato fino in fondo il legame tra la 37enne e il 41enne.La giornalista avrebbe, parole sue, ricevuto un messaggio: “I suoi amici più stretti continuano a scrivermi che si sia lasciato con Chiara Ferragni. Ed esultano pure! O sono tutti pazzi oppure è proprio vero. Cominciano a diventare troppi perché non sia successo nulla”. La Sambruna aggiunge: “Mi scrivono non senza beffarda ironia, che Cecilia Pirelli, madre del rampollo,già pronta a sbocciare champagne, a bandire una loculliana festa per la fine di questa di relazione, da lei vista sin dall’inizio come una sorta di piaga d’Egitto”.