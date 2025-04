Telefoni usa e getta ai funzionari Ue per missioni in Usa timori di spionaggio

Telefoni e computer portatili usa e getta ad alcuni suoi funzionari diretti verso missioni negli Stati Uniti, per proteggerli dal rischio di spionaggio. La misura era tradizionalmente riservata ai viaggi in Cina. Lo riporta il Financial Times citando quattro fonti. I commissari e gli alti funzionari che si recheranno alle riunioni di primavera del Fmi e della Banca Mondiale la prossima settimana, stando a quanto riporta il quotidiano, hanno ricevuto le nuove linee guida. Le misure, viene riferito, replicano quelle utilizzate durante i viaggi in Ucraina e Cina, dove i dispositivi informatici standard non possono essere introdotti nei paesi per timore di sorveglianza russa o cinese. “Sono preoccupati che gli Stati Uniti riescano ad accedere ai sistemi della Commissione”, ha affermato un funzionario. Lapresse.it - Telefoni usa e getta ai funzionari Ue per missioni in Usa: timori di spionaggio Leggi su Lapresse.it La Commissione Ue sta distribuendoe computer portatili usa ead alcuni suoidiretti versonegli Stati Uniti, per proteggerli dal rischio di. La misura era tradizionalmente riservata ai viaggi in Cina. Lo riporta il Financial Times citando quattro fonti. I commissari e gli altiche si recheranno alle riunioni di primavera del Fmi e della Banca Mondiale la prossima settimana, stando a quanto riporta il quotidiano, hanno ricevuto le nuove linee guida. Le misure, viene riferito, replicano quelle utilizzate durante i viaggi in Ucraina e Cina, dove i dispositivi informatici standard non possono essere introdotti nei paesi per timore di sorveglianza russa o cinese. “Sono preoccupati che gli Stati Uniti riescano ad accedere ai sistemi della Commissione”, ha affermato uno.

Ue, telefoni usa e getta e schermi anti-spionaggio ai funzionari in partenza per gli Usa. Ue, rischio spionaggio: telefoni usa e getta ai funzionari in missione negli Usa. «Negli Usa solo con cellulari usa e getta»: l'ordine per timori di spionaggio dell'Ue ai suoi funzionari. Pc e telefoni usa e getta ai funzionari in viaggio in Usa: l’Ue usa le stesse misure antispionaggio…. "Rischio di spionaggio, telefoni usa e getta per i funzionari Ue negli Stati Uniti”. Commissione Ue: telefoni usa e getta per missioni in Usa contro il rischio di spionaggio. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Telefoni e computer usa e getta ai funzionari Ue in missione negli Usa: la strategia contro le spie - Telefoni e computer portatili usa e getta contro il rischio di spionaggio. Questa l'attrezzatura scelta dalla Commissione europea per i propri ...

Come scrive huffingtonpost.it: Taci, l'alleato t'ascolta! Rischio spionaggio: la Ue fornisce telefoni usa e getta per i funzionari che vanno negli Usa - "C'è preoccupazione per il fatto che gli Stati Uniti possano accedere ai sistemi della Commissione", ha dichiarato un funzionario. Come ...

Riporta msn.com: "Rischio di spionaggio, telefoni usa e getta per i funzionari Ue negli Stati Uniti” - Lo riferisce il Financial Times: “Linee guida analoghe a quelle previste per le missioni in Ucraina e Cina”. La prossima settimana le riunioni dell'Fmi e della Banca mondiale a Washington ...