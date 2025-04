Internews24.com - Matthaus: «Inter-Bayern Monaco? Spero che Kane abbia tenuto da parte i gol! Per i tedeschi nulla è perduto…»

di Redazione: «chedai gol! Per iè perduto.» Le parole del doppio exLotharha parlato a Abendzeitung del ritorno dei quarti di finale di Champions League tra.RITORNO – «Ci sono due cuori che battono nel mio petto. Non è bello dover soffrire o piangere insieme a una squadra. Il miracolo a Milano è già successo e il, come il calcio tedesco, ha grandi ricordi di San Siro.è ancora perduto. All’andata erano evidenti i punti deboli del. Hanno subito troppo in difesa».INFORTUNI – «Hanno avuto lacune e sono stati troppo lenti nei duelli. Mancano quattro giocatori che sono titolari: Jamal Musiala, Manuel Neuer, Dayot Upamecano e Alphonso Davies, quattro grandi, ma ha sicuramente grandi possibilità di andare avanti.