Due incidenti causati dai cinghiali il Codacons Il Parco del Cilento deve intervenire

Cilento per i quotidiani incidenti stradali causati dalla presenza dei cinghiali. Negli ultimi giorni se ne sono verificati ben due: il primo tra gli svincoli di Vallo Scalo e Omignano, il secondo tra Centola e Massicelle. Nel primo sinistro un esemplare ha attraversato la. Salernotoday.it - Due incidenti causati dai cinghiali, il Codacons: "Il Parco del Cilento deve intervenire" Leggi su Salernotoday.it C’è preoccupazione nelper i quotidianistradalidalla presenza dei. Negli ultimi giorni se ne sono verificati ben due: il primo tra gli svincoli di Vallo Scalo e Omignano, il secondo tra Centola e Massicelle. Nel primo sinistro un esemplare ha attraversato la.

infocilento.it riferisce: Emergenza cinghiali: due incidenti sulla Cilentana, è allarme - Nel primo caso un esemplare adulto ha attraversato la strada proprio mentre transitava un’auto che non è riuscita a schivarlo. L’animale è morto sul colpo, l’auto è stata danneggiata parzialmente nell ...

Segnala statoquotidiano.it: PERICOLO Cinghiali in Puglia: crescono gli incidenti stradali gravi, ora sono 12 - FOGGIA - Gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica in Puglia sono in preoccupante aumento, con 12 episodi gravi registrati ...

Lo riporta gravinalife.it: Cinghiali: salgono a 12 gli incidenti stradali gravi in Puglia - Salgono a 12 gli incidenti stradali gravi in Puglia causati da animali selvatici, in particolare cinghiali, una situazione preoccupante che compromette la sicurezza della circolazione sulle strade, ma ...