Baps l’assemblea approva il bilancio 2024 con l’utile più alto della storia della banca

l’assemblea ordinaria dei soci di banca Agricola Popolare di Sicilia, articolata in modalità multisede con collegamento simultaneo anche con le sedi di Siracusa, Catania e Palermo. La seduta ha fatto registrare la maggiore partecipazione nella storia dell’istituto, a. Palermotoday.it - Baps, l’assemblea approva il bilancio 2024 con l’utile più alto della storia della banca Leggi su Palermotoday.it Si è svolta oggi a Ragusaordinaria dei soci diAgricola Popolare di Sicilia, articolata in modalità multisede con collegamento simultaneo anche con le sedi di Siracusa, Catania e Palermo. La seduta ha fatto registrare la maggiore partecipazione nelladell’istituto, a.

Baps, l’assemblea approva il bilancio 2024 con l’utile più alto della storia della banca. Baps, l’assemblea approva il bilancio 2024. Schininà: “È l’utile più alto della storia dell’istituto”. Baps, approvato il bilancio col migliore risultato di sempre e dividendo superiore del 50% alla media del t.... Ragusa, Banca Agricola Popolare di Sicilia: assemblea approva bilancio 2024 con l’utile più alto della storia. BAPS e il bilancio da record: utile netto di 51 milioni e dividendo in crescita del 50%. BAPS e il bilancio da record: utile netto di 51 milioni e dividendo in crescita del 50%. Ne parlano su altre fonti

Segnala quotidianodiragusa.it: Ragusa, Banca Agricola Popolare di Sicilia: assemblea approva bilancio 2024 con l’utile più alto della storia - Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...

Secondo lasicilia.it: Baps, approvato il bilancio col migliore risultato di sempre e dividendo superiore del 50% alla media del triennio - L’assemblea ordinaria dei soci di Banca agricola popolare di Sicilia ha approvato il bilancio d’esercizio 2024, conseguendo i migliori risultati di sempre, consolidando la solidità patrimoniale e ampl ...