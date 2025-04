Il successo di Meloni in Usa può arginare le mire cinesi in Ue Quagliariello spiega perché

Meloni a Washington è: realismo. Quello che "spesso manca nei commenti riferiti alla politica estera" quando invece "dovrebbe essere l'unico criterio al quale attenersi". A maggior ragione in una fase dei rapporti fra i partner occidentali piuttosto tesa. Quel che è certo, dalla prospettiva del presidente della fondazione Magna Carta, Gaetano Quagliarello è che nonostante le sirene cinesi "è evidente a molti europei che il buon esito del viaggio di Meloni in Usa potrà giovare anche all'Unione".Presidente Quagliariello, quali sono i segnali in questa direzione?Le parole di incoraggiamento da parte della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen e del leader dei popolari Weber sono molto significative.

