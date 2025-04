Controlli anti droga per chi guida la penalista Norma pensata male e formulata peggio

Norma pensata male e formulata peggio. Mi aspetto che la riscrittura dell'articolo 187 del codice della strada verrà letteralmente seppellito da una valanga di ricorsi alla Consulta». L'avvocato Alessandra Nava è una penalista di lungo corso ma soprattutto è il legale che si occupa di un.

