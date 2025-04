Atp Barcellona 2025 Arnaldi non esce dal periodo negativo ko in rimonta contro Korda

Leggi su Sportface.it

Anche aprosegue il momento complicato di Matteo, nuovamente ko all’esordio anche nell’ATP 500 in corso di svolgimento in Spagna. Il tennista sanremese, protagonista di una brutta sconfitta la scorsa settimana a MontecarloRichard Gasquet, all’esordio sulla terra battuta catalana si è arreso in tre set al cospetto di Sebastiancon lo score di 3-6 6-3 6-2. Una sconfitta che fa male, perché arrivata dopo un avvio per l’allievo di Alessandro Petrone, che si è trovato condurre anche di un set e di un break, prima di subire ladell’avversario. Ed è un ko pesante anche in ottica ranking, dato che l’italiano difendeva i quarti di finale raggiunto lo scorso anno, quando perse poi da Casper Ruud.Sebastianduring The Miami Open at Hard Rock Stadium on March 23,in Miami GardensFeaturing: Sebastian KordWhere: Miami Gardens, Florida, United StatesWhen: 23 MarCredit: Robert Bell/INSTARimagesLa cronaca diL’inizio di partita aveva fatto ben sperare, con unben centrato e in grado dillare spesso il giocounche senza ombra di dubbio non fa della terra rossa la sua superficie preferita.