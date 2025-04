Quotidiano.net - Katy Perry al rientro dallo spazio: “Ho sentito che l’universo mi protegge”

Houston (Texas), 14 aprile 2025 – “Mi sento super connessa all’amore. Non hai idea di quanto amore tu possa avere dentro di te fino al giorno del lancio”. Sono le prime parole pronunciate daaldalla missione di Blue Origin con il razzo New Shepard che l’ha portata in orbita a 100 km dalla Terra insieme a Lauren Sanchez, la moglie di Jeff Bezos che è anche il proprietario dell’azienda spaziale, e altre quattro vip. Una giornalista tv, una produttrice cinematografica, una filantropa, una scienziata della Nasa. Il primo viaggio nellodiè stato anche un viaggio interiore. “Hoche di potermi abbandonare al– ha detto la postar appena fuori dalla capsula riatterrata nel deserto del Texas –. Cheme, mia figlia, la mia famiglia”.