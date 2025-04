Chietitoday.it - Magic Chieti, acciuffati i playoff: il sogno Serie B resta vivissimo!

In una stagione tristissima per la palla a spicchi teatina, dato l'epilogo della principale squadra cittadina, ilBasket 1974, sorrisi e speranze degli amanti del basket sono tutti risposti nell'altra squadra,Basket del tandem Formichetti-Milillo con coach Renato Castorina in.