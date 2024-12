Ilrestodelcarlino.it - Patto per gli alloggi sfitti. Indagine del Comune

Trentacinquemila volantini per promuovere anche in città il ‘per la casa’, lanciato nei mesi scorsi dalla Regione, e condurre un’esplorativa territoriale in merito alle opportunità offerte dal programma in tutta l’Emilia-Romagna, anche per decidere poi quali azioni portare avanti a livello locale. La distribuzione dei volantini, annunciata ieri dalattraverso l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni, sarà destinata ad associazioni di proprietari e piccoli proprietari, ordini professionali e studi di commercialisti, associazioni di amministratori di condominio, sindacati generali e di settore; ma anche ai luoghi dove le persone si incontrano, come per esempio i centri sociali. Ai proprietari di appartamenti, già affittati o vuoti, potenzialmente locabili, viene chiesto di compilare un breve questionario online.