Spazionapoli.it - Napoli, colpo di scena da non credere: la notizia sul ritorno di Koulibaly

Leggi su Spazionapoli.it

Arriva unasbalorditiva per i sostenitori partenopei, riguarda Kalidoued un suo possibileal.Ila gennaio opererà sul mercato, l’obiettivo degli azzurri è quello di prendere un difensore centrale che possa sostituire Juan Jesus in partenza.Le opzioni sono parecchie e saranno valutate al meglio fino agli ultimi giorni di dicembre, prima di iniziare ad operare nel concreto. Spunta il nome di, i tifosi ora sognano ildel centrale senegalese.“Ilprenderà sicuramente un difensore centrale, se tornasse?”, Alvino sgancia la bombaI partenopei affronteranno la Lazio, in Coppa Italia, con la coppia di centrali composta da Rafa Marin e Juan Jesus. Due tra i meno giocatori impiegati da Conte, potrebbe addirittura essere la loro ultima apparizione in azzurro visto che gennaio è alle porte.