Ilgiorno.it - Monza è la provincia più cementificata d’Italia: la verde Brianza del passato è ricoperta d’asfalto

Leggi su Ilgiorno.it

– Ci risiamo. Lacontinua ad andare molto male in termini di consumo di suolo. Con il suo 40,78% di terreno impermeabilizzato è la peggioresotto questo parametro (seguita dalle province di Napoli e Milano, rispettivamente col 34,88% e 31,88%), e la stragrande maggioranza dei suoi comuni (46 su 55) continua a cementificare. A certificarlo è il Rapporto nazionale sul consumo di suolo in Italia, presentato l’altro ieri a Roma dall’Ispra (Sistema Nazionale Protezione Ambiente), alla vigilia della Giornata mondiale del suolo, che cade proprio quest’oggi. Il Rapporto di quest’anno si riferisce al 2023, e presenta dati preoccupanti. La maglia nera per nuovo consumo di suolo va a Giussano, che nel 2023 ha consumato 4,92 nuovi ettari di terreno con cemento e asfalto.