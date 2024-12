Quotidiano.net - ll femminicidio sventato: "Ho visto quella donna e ho pensato a Giulia"

Alen Halilovic, 21 anni, famiglia di origine bosniaca ma nato in Italia 21 anni fa, lavora come autista di un’impresa di consegne di merce a negozi e aziende. Abita a Verona. Di fronte a ogni notizia su femminicidi compiuti da mariti, ex compagni, fidanzati, si è sempre chiesto: cosa avrei potuto fare se fossi stato lì? E lunedì mattina il destino lo ha messo alla prova, quando alle porte di Guastalla, all’imbocco del ponte sul Po tra la Bassa Reggiana e la Lombardia, ha notato un uomo, un 41enne residente nel Modenese che, armato di coltello, stava aggredendo la sua ex fidanzata, una 45enne mantovana, già ferita a collo e mani. Il 21enne è intervenuto e ha bloccato l’aggressore, impedendogli di caricare lasull’auto. Halilovic, rifarebbe ancora ciò che ha fatto? "Certo. Una, dieci, anche cento volte.