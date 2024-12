Oasport.it - Lindsey Vonn pronta al ritorno in Coppa del Mondo di sci alpino: gare FIS a Copper Mountain, obiettivo St. Moritz

Leggi su Oasport.it

Mondiali di Are 2019 ultimo atto della carriera? Sembrava così e invece.A quasi sei anni di distanza,torna a bussare alle porte del Circo Bianco. Lei, classe ’84, sente ancora di poter fare la differenza e quindi ecco il guanto di sfida lanciato, volendo rientrare nel massimo circuito internazionale dello sci, però, per potersi conquistare la possibilità di tornare a competere indeldeve abbassare i propri punti e quindi ha bisogno di fare risultati. Attualmente, la campionessa americana ha 104,81 punti FIS in discesa libera e 93,02 in superG e per meritarsi la wild card deve abbassarli fin sotto quota 80.Per questo, la statunitenseggerà in questo fine-settimana nelleFIS di, in Colorado. Parliamo di due discese libere e due superG, tra il 7 e l’8 dicembre.