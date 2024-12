Lettera43.it - Italian insurtech summit, Generali premiata per l’impegno nell’innovazione del settore assicurativo

Leggi su Lettera43.it

diper l’innovazione nelè stato nuovamente riconosciuto alla quinta edizione dell’Innovation out of the box, evento di riferimento per l’industria assicurativa organizzato daassociation (Iia) in collaborazione con Share. Sono tre i riconoscimenti assegnati al Gruppo, che dimostrano il suo continuo contributo all’innovazione attraverso l’introduzione di nuovi modelli operativi e soluzioni digitali.I tre premi vinti dal Gruppoall’Per la categoria Open innovation hubs è stato premiato il progetto diGroup head office per la rete europea di CorpUp Studios. Un ecosistema europeo di centri per l’innovazione (chiamati CorpUps, dall’unione di CORPorate e startUPs) presenti in diversi paesi tra cui Italia, Svizzera, Francia e Germania.