"I hope it was worth it" è il nuovo singolo degli Yuts and Culture

Dal 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “IIT WASIT”, ilandsulle piattaforme digitali di streaming dal 25 novembre per Irma Records. “Iit wasit” è un brano che affronta un viaggio dentro l’animo umano dove l’amore diventa specchio dei propri limiti e della propria sofferenza interiore. L’esperienza dell’amore perduto ci costringe a confrontarci con ciò che siamo davvero. Quando soffriamo per qualcuno, in realtà scaviamo dentro di noi, rievocando momenti, frammenti di felicità ormai lontani, e percepiamo la presenza di un vuoto. E in quel vuoto, nella fatica di riempirlo, emerge il lato più vulnerabile e nascosto di noi. Nel processo di affrontare questo dolore, si apre uno spiraglio di speranza: portare alla luce la nostra sofferenza più antica, quella nascosta nell’ombra.