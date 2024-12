Lanazione.it - Fimer. Il sindaco Chienni. “Soddisfazione per il nuovo percorso”

Arezzo, 05 dicembre 2024 – Si è tenuto martedì scorso un primo incontro tra le organizzazioni sindacali e le istituzioni con nuovi proprietari di. Erano presenti, infatti, rappresentanti di “MA Solar Italy Limited”, società del gruppo MC Laren. Ildi Terranuova Sergioha manifestato pienaper l’inizio di unche, come ha ricordato, parte su presupposti positivi. "Allo stesso tempo, dopo le vicissitudini vissute, c’è un’attenzione massima su quello che sarà - ha aggiunto - È stata l’occasione giusta per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato perché l’azienda non scomparisse, ma anzi rilanciasse la sua attività". Ilha voluto ringraziare in primo luogo i lavoratori. "Le difficoltà avrebbero potuto portare a desistere e invece con grande determinazione hanno traghettato l’azienda fino a qui - ha sottolineato - L’economia e la finanza spesso sono senza volto, la vicenda dei dipendenti è invece intrisa di grande umanità e di grande dignità.