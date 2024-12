Ilfattoquotidiano.it - Chi è suor Anna Donelli, arrestata con l’accusa di ‘ndrangheta: “Era il collante coi detenuti”

è gravissima: “Era a disposizione del sodalizio”. Così, religiosa apparsa anche in tv in alcune occasioni, è finita agli arresti domiciliari perché coinvolta in un’inchiesta di. Secondo la Dda di Brescia, laa era “a disposizione” della ‘locale’ attiva nella provincia di lombarda e garantiva “il collegamento con i sodaliin carcere” agendo come intermediaria “approfittando dell’incarico spirituale che le consentiva di avere libero accesso alle strutture penitenziarie”.In carcere, oltre al supporto spirituale e materiale,– assistente negli istituti penitenziari di Milano e Brescia – avrebbe insomma veicolato messaggi e direttive della cosca Tripodi. In alcune intercettazioni i vertici della presunta associazione parlano della “monaca” e del suo ruolo.