Bilancio tasse congelate 68 milioni di investimenti Priorità | rischio idraulico

Imposte e tributi bloccati e mantenimento dei servizi ai cittadini nonostante 800mila euro di taglio statale dovuto alla spending review solo per il 2025 (2,4di euro per i prossimi tre anni), 21,3di euro dedicati al sociale ma senza incrementare aliquote e tariffe, Irpef ferma da anni allo 0,50% - la più bassa in Toscana dopo Firenze - e oltre 68diin opere pubbliche dal 2025 al 2027, oltre alle opere già programmate e a quelle finanziate dal Pnrr con particolare attenzione agli interventi per la mitigazione delsul quale l’amministrazione ha investito 10di risorse proprie. È la manovra di, la prima con alla guida la sindaca Ilaria Bugetti, che anticipando i tempi, andrà in approvazione il 23 dicembre, in modo da poter rendere subito operativa la manovra già all’inizio dell’anno.