Bergamonews.it - Bergamo si prepara ad accogliere Santa Lucia: gli eventi per grandi e piccini

Leggi su Bergamonews.it

. La città e i suoi quartieri sino ad ospitare numerose iniziative in vista di, la notte più magica dell’anno, pensate per i più piccoli ma non solo. Il programma, realizzato grazie alla collaborazione tra l’assessorato alla cultura, le istituzioni e le associazioni culturali locali, accompagnerà le famiglie nell’atmosfera delle feste.“Questa amministrazione ha a cuore la valorizzazione delle ricorrenze annuali, occasioni di festa e aggregazione, momenti per stare insieme, sempre nel segno della cultura, come la tradizione di”, ha dichiarato Sergio Gandi, assessore alla cultura.Diversi musei del territorio hanno aderito all’iniziativa, tra cui la GAMeC, che propone un laboratorio incentrato sull’altruismo, e il museo delle storie, che organizza attività di creazione di bigliettini per le feste e un laboratorio sulla nascita della stampa, realizzato proprio in una delle sue sale.