Ilgiorno.it - Baby Gang, la confessione agli studenti: “Mi vergogno di ciò che ho fatto, ora cambio vita”

Leggi su Ilgiorno.it

LECCO – “Mi”. A fare pubblica ammenda è il trapper, al secolo Zaccaria Mouhib, 23 anni, marocchino d’origine, lecchese di nascita. I boomer da Sanremo probabilmente nemmeno lo conoscono, se non per le cronache di guerriglia urbana a Milano e delle faide tra rapper. Tra i nativi digitali della Z generation e gli alpha dal 2010 in poi, però, è una celebrità: i suoi video in rete collezionano milioni di visualizzazioni e ora che ha cominciato a esibirsi dal vivo nei palasport incassa il tutto esaurito anche nelle arene reali. La strada fin da bambino, case famiglia, reati, le sirene della polizia rimaste il suo incubo, arresti a ripetizione, dentro e fuori dal carcere fin da giovanissimo, rapine, condanne, daspo urbani. E poi video con fucili d’assalto, semiautomatiche, droga, fuoriserie lanciate ogni oltre limite.