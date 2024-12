Anteprima24.it - Vigilessa eroe salva una donna che si era lanciata nel fiume

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno soccorso eto stamani verso le 10 una giovaneche ha tentato il suicidio gettandosi nelVolturno dal ponte Romano nel comune di Capua. I passanti che hanno assistito al gesto dellahanno immediatamente avvisato la sala operativa, che ha inviato sul posto una squadra dalla sede Centrale, il nucleo Sfa (Soccorritori Fluviali Alluvionali) con un gommone, il nucleo Saf(Speleo Alpino Fluviale) ed un’autoscala. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato la giovanein acqua assistita da unadella polizia municipale di Capua che l’aveva raggiunta con una canoa e le teneva la testa fuori l’acqua, tenendola praticamente per i capelli; i pompieri hanno quindi raggiunto le due persone, recuperando la ragazza che era in acqua, poi affidata al 118 per il trasporto in ospedale.