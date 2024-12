Tennis Sinner | Ho visto il buio non lo auguro a nessuno

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 4 dic. (askanews) – “Nondi passare i momenti che ho trascorso io. Hoil. Non potevo parlarne con. Non potevo sfogarmi o farmi aiutare. Mi sono sentito perso”. Questo uno dei passaggi salienti dell’intervista di Jannika Esquire Italia, realizzata a settembre e pubblicata solo ieri (lunedì 3 dicembre, ndr). L’azzurro, che ha appena chiuso un 2024 trionfale con la vittoria della Coppa Davis con la Nazionale, parla anche dei momenti di difficoltà che ha dovuto attraversare durante gli scorsi mesi in relazione alla vicenda doping: “Tutte le persone che mi conoscevano e mi guardavano giocare capivano che c’era qualcosa in me che non girava bene – dice-. Ho passato notti insonni, perché anche se sei certo della tua innocenza, sai che queste vicende sono complesse”.