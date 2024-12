Ilnapolista.it - Sinner: «Sono della scuola che se non si vince, si impara. Perdere contro Djokovic mi ha svegliato»

Dopo la vittoria in Coppa Davis dell’Italia, la seconda consecutiva, Jannikha rilasciato un’intervista a Esquire Italia facendo un bilancio del suo 2024.: «che se non si, si»Questo è stato un anno in cuiha dovuto fare i conti con la positività al doping:«Non auguro a nessuno di passare i momenti che ho trascorso io. Ho visto il buio. Non potevo parlarne con nessuno. Non potevo sfogarmi o farmi aiutare. Misentito perso. Tutte le persone che mi conoscevano e mi guardavano giocare capivano che c’era qualcosa in me che non girava bene. Ho passato notti insonni, perché anche se sei certotua innocenza, sai che queste vicendecomplesse. Tutti hanno detto subito la verità e questo mi ha permesso di giocare. Ma a Wimbledon, in campo, ero bianco come un fantasma, le cose non giravano.