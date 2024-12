Ilfattoquotidiano.it - Più libri, più liberi: il discorso del ministro Giuli tra Marx ed “Eurobond per la cultura contro le armi”. Ma sui tagli di Fitto non risponde

Cita Karl, invocando la mutualizzazione del debito “in cui prevale il principio di sussidiarietà, ‘da ciascuno secondo le proprie possibilità, a ciascuno secondo i suoi bisogni’ “. Poi, in versione ‘pacifista’, ildella, Alessandro, propone pure di creare unper la, in modo da “destinare una parte dei fondi per il riarmo europeo alla promozione della”. In pratica, come un “deterrentel’uso delle“, ragione nel corso dell’inaugurazione di PiùPiùa Roma.E ancora, di fronte a un contesto di crescente violenza e conflitti globali, spiega che sarebbe opportuno “riflettere sull’idea di utilizzare una percentuale delle risorse destinate alla difesa per finanziare progettili, comee ricerca condivisa”. Uninsolito per un esponente di un governo che – basta ricordare soltanto i numeri dell’ultima manovra – ha fatto crescere in modo esponenziale le spese per la Difesa: 3,8 miliardi di fondi freschi, di fronte alla scure invece arrivata su tanti altri fronti, dalla sanità, alle pensioni minime incrementate di 3 euro al mese, ai sacrifici richiesti agli enti locali, aial fondo automotive.