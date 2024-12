Puntomagazine.it - Il Presidente della Repubblica Mattarella lascia un messaggio al corpo Vigli del Fuoco in occasione della Festa di Santa Barbara

IlSergioscrive in una nota: Coraggio e abnegazione connotano l’agire dei Vigili del.Il, Sergio, ha inviato al Capo del Dipartimento dei Vigili deldel Soccorso Pubblico eDifesa Civile, Attilio Visconti, il seguente:«Le celebrazioniPatronacostituiscono momento per rinnovare a tutti i Vigili delsentimenti di gratitudine e di stima.Con professionalità e spirito di servizio, le donne e gli uomini delvegliano sull’incolumità pubblica e sulla salvaguardia dei beni e dell’ambiente, nella vita quotidiana come negli scenari emergenziali.I Vigili del, componente fondamentale del sistema di Protezione civile, hanno dato prova ancora una volta, indegli eventi calamitosi di quest’anno, di generoso impegno nel soccorso alla popolazione e nelle attività di ripristino dei servizi essenziali.