Il dissing tra Fedez e Sala Il rapper | Milano brucia Il sindaco | Non mi pare lui contribuisca alla sicurezza Il cantante | È il tuo lavoro

, uno stupro ogni venti ore, Beppeun influencer con la fascia tricolore», intonanella sua ultima canzone per il programma Real Talk. Solo una delle barre dove ildi Rozzano ha raccontato gli eventi che l’hanno colpito negli ultimi mesi: dfine della relazione con Chiara Ferragnicollaborazione con Luis Sal nel podcast Muschio Selvaggio, dai rapporti con l’ultras del Milan Luca Lucci, ora in carcere, agli scontri con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Ma l’attacco“sua”non poteva andare giù alBeppe. Che a margine della presentazione del programma espositivo della città nel 2025, ha dichiarato: «Io non so cosa dire, non mi sembrava cheavesse contribuitomilanese, se vogliamo dirla tutta.