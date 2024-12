Ergastolo a Turetta la sorella di Giulia Cecchettin sullo stalking | Non riconoscere l’aggravante una mancanza di rispetto non cancella la verità

Leggi su Open.online

«Il non riconoscimento dello(non parlo nemmeno dell’altra aggravante – di crudeltà, ndr – perché si commenta da sola la situazione) è un’ennesima conferma che alle istituzioni non importa nulla delle donne. Sei vittima solo se sei morta». Si è presa un giorno intero Elenaper commentare la sentenza dia Filipponel processo per il femminicidio di. Ed è una critica ferma alla decisione dei giudici, che hanno riconosciuto la sola premeditazione come aggravante, e all’avvocato di, per le parole usate nella sua arringa e la linea difensiva adottata. «Una sentenza giudiziaria non corrisponde sempre alla realtà dei fatti. Si chiamagiudiziaria, ed è quello che viene riportato dal verdetto. E basta. Non toglie il dolore, la violenza fisica e psicologica che la vittima ha subito.