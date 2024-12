Liberoquotidiano.it - Autonomia: Braga, 'maggioranza archivi progetto 'spacca Italia''

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “La Corte Costituzionale ha demolito l'di Calderoli. La legge infatti non rispetta i principi di sussidiarietà e di unità della nazione che per ironia della sorte sono messi in discussione proprio dal governo dei patrioti. Ora la Premier venga in Parlamento per dire come intendono affrontare la sentenza e come intendono andare avanti, ma blocchino subito le intese avviate con le Regioni. Ci dicano cosa vogliono fare della protezione civile o del commercio estero, alcuni dei temi più controversi al centro del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni”. Lo ha detto oggi a Skytg24 Chiara, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.“E' tempo che laildire l', come del resto già chiedeva l'adesione massiccia alla richiesta di referendum, a cui hanno aderito centinaia di migliaia di cittadini anche in quel Nord dove lo spirito autonomista sarebbe più forte”.